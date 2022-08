Naknadno identifikovali drugu osobu koja je poginula u saobraćajnoj nesreći

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija je naknadno identifikovala drugu osobu koja je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Jankovića krš, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da su poginuli M.D. (21) i I.M. (26) iz Podgorice.

“Jutros oko četiri sata, na magistralnom putu Cetinje – Podgorica, u mjestu Jankovića krš dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su nažalost dvije osobe poginule, M.D. (21) i I.M. (26), oba iz Podgorice”, kazali su iz policije.

Oni su naveli da je državni tužilac izvršio uviđaj saobraćajne nezgode uz asistenciju ekipe za uviđaje Uprave policije, kojem je prisustvovao i vještak saobraćajne struke.

Kako su rekli, pregledom vozila pronađena je lična karta na ime N.S. (20) iz Podgorice i lična karta na ime M.D.(21) iz Podgorice.

“Daljim preduzetim radnjama policija je došla do saznanja da se N.S. nije nalazio u vozilu, kao i da dokumenta – lična karta koja glase na ime N.S. ne pripadaju poginulom”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, utvrđeno je da je N.S. izgubio svoja dokumenta prije oko 20 dana na teritoriji Podgorice.

“Naknadno preduzetim radnjama policija je identifikovala drugu osobu koja je poginula, riječ je o I.M. (26) iz Podgorice”, kazali su iz policije.

