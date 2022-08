Nadležni da zaustave prijetnje pojedincima zbog saopštenih stavova

Podgorica, (MINA) – Medijski savjet za samoregulaciju (MSS) pozvao je sve nadležne institucije da zaustave prijetnje i hajke koje se vode protiv pojedinaca zbog saopštenih stavova i mišljenja.

Iz MSS najoštrije su osudili prijetnje i uvrede upućene poslanici Socijaldemokratske partije Draginji Vuksanović Stanković, potpredsjedniku Vlade i ministru odbrane Rašku Konjeviću, izvršnom koordinatoru Građanske inicijative “21. maj” Ljubu Filipoviću i izvršnoj direktorici Akcije za ljudska prava Tei Gorjanc Prelević.

Izvršni sekretar MSS, Ranko Vujović, kazao je da je sloboda izražavanja Ustavom i zakonima garantovano osnovno pravo u Crnoj Gori i da niko nema pravo da je ugrožava zbog bilo kojih političkih interesa i ciljeva.

“Zbog toga pozivamo sve nadležne institucije da zaustave prijetnje i hajke koje se vode protiv pojedinaca zbog saopštenih stavova i mišljenja”, naveo je Vujović.

Kako je kazao, svjedoči se da su poslednja politička dešavanja dovela do radikalizacije čitavog društva i da je ekstremna retorika počela da se širi u javnom prostoru.

Vujović je naveo da ta vrsta opasnog govora dolazi upravo od ekstremnih grupa kojima se u posljednje vrijeme toleriše nesmetano djelovanje po Crnoj Gori.

“Pozivamo nadležne da spriječe ovu opasnu retoriku koja se u poslednje vrijeme nesmetano promoviše i da zaštite slobodu izražavanja, ali i sve pojedince kojima se nesmetano prijeti poslednjih dana upravo od strane radikalnih i ekstremnih grupa”, dodao je Vujović.

