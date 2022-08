Mladić vozio auto 151 km/h bez položenog vozačkog

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je M.N (21) koji je na putu Podgorica – Bar, bez položenog vozačkog ispita, vozio auto brzinom 151 kilometar na sat /km/h/.

Uprava policije na Tviter nalogu napisala da je na putu Podgorica-Bar, u mjestu Gluhi Do, kontrolisala M.N.

“Koji je upravljao vozilom brzinom od 151 km/h na dijelu puta gdje je brzina ograničena do 70 km/h, pri tom nije imao ni položen vozački ispit.

On je uhapšen i priveden nadležnom sudu”, naveli su iz Uprave policije.

