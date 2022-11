Mišljenje o izmjenama Zakona o predsjedniku prije sjednice u decembru

Podgorica, (MINA) – Venecijanska komisija (VK) će mišljenje na izmjene Zakona o predsjedniku Crne Gore dati prije plenarne sjednice u decembru, saopštio je Sekretarijat VK.

Iz Sekretarijata VK su potvrdili agenciji MINA da su primili zahtjev predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da daju hitno mišljenje povodom izmjena i dopuna Zakona o predsjedniku.

“Još ne možemo dati precizan datum, ali mišljenje će biti objavljeno prije sljedeće plenarne sjednice u decembru”, saopštili su iz Sekretarijata.

