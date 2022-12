Miloševiću određen pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović odredio je pritvor bivšem direktoru Uprave prihoda i carina (UPC) Radu Miloševiću u trajanju do 30 dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Portparolka Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović kazala je da je Miloševiću pritvor određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i od uticaja na svjedoke.

Milošević je uhapšen u srijedu, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

On je u oktobru podnio ostavku na funkciju direktora UPC, nekoliko dana nakon što je u svojstvu građanina saslušan u sklopu istrage o švercu cigareta.

