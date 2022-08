Medoks uputila saučešće povodom tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Velike Britanije Karen Medoks uputila je saučešće porodicama žrtava tragedije na Cetinju, a povrijeđenima poželjela brz i uspješan oporavak.

Danas je u cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno 11 osoba, dok je šest povrijeđeno.

“Koristim priliku i da odam počast hrabrosti policajaca koji su reagovali na ovu tragediju, kao i službama hitne pomoći koje pružaju podršku povrijeđenima”, navela je Medoks na Tviteru /Twitter/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS