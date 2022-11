Medenica: Nema bojazni da ću pobjeći iz Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Viši sud odgodio je kontrolu optužnice protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice za 25. novembar.

Ročište je odgođeno na zahtjev jednog od advokata u ovom postupku, Miloša Vuksanovića jer, kako je naveo, nije bilo dovoljno vremena za pripremu odbrane imajući u vidu obimnost optužnice.

Kako prenosi Portal RTCG, Medenica je u obraćanju sudu kazala da ne postoji bojazan od njenog bjekstva iz Crne Gore.

Medenici je 11. novembra odlukom Višeg suda ukinut pritvor nakon žalbe odbrane Apelacionom sudu na prethodno rješenje kojim joj je bio produžen boravak u Istražnom zatvoru. Njen sin Miloš ostao je u zatvoru.

Medenica je kazala da je ona neko ko je gradio pravosudnu karijeru 40 godina, i da je radila temeljito, časno i pošteno.

“Nikad s bojnog bolja nijesam pobjegla. Danas i ubuduće, želim da štitim sebe i dozvolite mi da iznesem odbranu. Ja u ovom postupku želim da iznesem odbranu koje pravo mi je u dosadašnjem toku postupka bilo oduzeto”, rekla je Medenica.

Ona je kazala da ne postoji bojazan da će pobjeći iz Crne Gore.

“Koja bi to crnogorska majka otišla i ostavila sina jedinca u pritvoru, dvoje maloljetnih unuka, ćerku udovicu i njeno maloljetno dijete”, rekla je Medenica.

SDT je predalo optužnicu protiv Vesne Medenice i više osoba zbog sumnje da su počinili teška krivična djela, uključujući i stvaranje kriminalne organizacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS