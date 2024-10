Marković: VCG posvećena poboljšanju životnih uslova građana

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore (VCG) posvećena je odbrani i bezbjednosti države, ali i razvoju i poboljšanju životnih uslova građana, poručio je državni sekretar Ministarstva odbrane Marko Marković.

Marković je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, obišao radove na putu od naselja Đurković do vodne stanice Straganica na području Podgorice, koji grade pripadnici Inženjerijske čete Bataljona za podršku VCG.

On je kazao da je zadovoljan dinamikom i kvalitetom radova.

“VCG pokazuje svoju posvećenost ne samo odbrani i bezbjednosti zemlje, već i razvoju i poboljšanju životnih uslova naših građana,” rekao je Marković.

On je najavio dalja ulaganja u Inženjerijsku četu, kako bi sa još boljom opremom nastavila da bude na usluzi građanima.

Izgradnja kilometra lokalnog puta u naselju Đurkovići trajaće narednih 25 dana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS