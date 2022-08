Lalošević na konferenciji o mladima u Skoplju

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević učestvovao je na konferenciji “Mladi na otvorenom Balkanu – šanse i mogućnosti za pouzdani napredak u regionu”, koja je održana u Skoplju.

Iz Laloševićevog resora su kazali da je konferencija održana povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih.

“U toku konferencije, fokus je bio na uspostavljanju sistema zajedničkog upravljanja, koje će ojačati povjerenje mladih sa Zapadnog Balkana, ali i između institucija i donosilaca odluka”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, pored Laloševića, na konferenciji su govorili ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić i direktor agencije za sport i mlade Sjeverne Makedonije Naumče Mojsovski.

Iz Ministarstva su rekli da su obrađivane teme o zapošljavanju mladih, mladima u digitalnom svijetu i davanju značaja omladinskom radu.

“Crna Gora je u statusu posmatrača inicijative Otvoreni Balkan. Konferenciji je prisustvovao i Boris Ivanović, savjetnik za međunarodnu saradnju”, kazali su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS