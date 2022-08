Krivična prijava protiv jedne osobe zbog povrede ugleda Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Cetinjska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv monahinje S.S. zbog sumnje da je izvršila krivično djelo povreda ugleda Crne Gore, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije na Cetinju, postupajući po prijavi da je ispred Cetinjskog manastira došla nepoznata osoba i prijetila sveštenim licima, nakon čega je postavila državnu zastavu na ogradu manastira koju je jedna monahinja skinula i bacila na tlo, preduzeli sve aktivnosti na utvrđivanju okolnosti događaja.

Kako je saopšteno, službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje prikupili su obavještenja od više osoba na okolnosti tog događaja, kao i od osobe koja je državnu zastavu postavila na ogradu Cetinjskog manastira.

„O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju koji je naložio da se protiv S.S. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo povreda ugleda Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da u odnosu na prvobitnu prijavu preduzimaju dalje mjere i radnje.

