Italija zainteresovana za uspostavljanje Kancelarije za stratešku saradnju

Podgorica, (MINA) – Italijanska policija zainteresovana je za uspostavljanje Kancelarije za stratešku saradnju sa Crnom Gorom, saopšteno je tokom razgovora direktora crnogorske Uprave policije Zorana Brđanina sa italijanskim oficirom za vezu, Đermanom Pekorarom.

Iz crnogorske policije su kazali da je njihova saradnja sa italijanskim kolegama na izuzetnom nivou.

“To se kontinuirano potvrđuje brojnim realizovanim aktivnostima, ali i nedavnom posjetom delegacije crnogorske policije Italiji”, rekli su iz policije.

Oni su naveli da je, tokom ragovora Brđanina i Pekorara, predstavljen plan aktivnosti za unapređenje saradnje u narednom periodu, koji obuhvata kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve i aktivnosti.

“Italijanska strana je iskazala zainteresovanost za uspostavljanje Kancelarije za stratešku saradnju koja bi razmatrala modalitete buduće policijske saradnje na najvišem rukovodnom nivou”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, razmatrane su i operativne aktivnosti koje se između ostalog odnose na Operativnu sobu i kancelariju SIRENE, ali i nastavak saradnje kroz EMPACT aktivnosti.

“Pekoraro je čestitao Upravi policije na uspješno realizovanoj akciji Florida I, koordinisanoj od Europola, kojoj su značajno doprinijele i ICAN (Interpol saradnja protiv Ndrangetha), kao i Projekat za borbu protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu IPA 2019”, navodi se u saopštenju.

