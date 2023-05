IBD će učiniti sve da odgovori izazovu, prioritet ostaju urgentna stanja

Podgorica, (MINA) – Institut za bolesti djece (IBD) učiniće sve da shodno mogućnostima odgovori izazovu zbrinjavanja pacijenata koji se više neće moći liječiti u objektu podgoričkog Doma zdravlja u Novoj Varoši u noćnoj smjeni, saopšteno je iz IBD-a.

Iz te zdravstvene ustanove su istakli da su, kao i do sada, prioritet urgentna stanja djece iz cijele Crne Gore i njihovo bolničko liječenje.

IBD je, podsjećaju, jedina ustanova u državi koja pruža usluge na sekundarnom i tercijarnom nivou.

“Stoga pozivamo roditelje/staratelje djece kojima je potreban pregled izabranog pedijatra da se do 21 sat javljaju Domu zdravlja kako bi eventualno izbjegli bespotrebno čekanje u IBD-u u kom se prioritetno rješavaju urgentna stanja”, navodi se u saopštenju.

