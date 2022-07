Hitno procesuirati počinioce napada na LGBTIQ Drop in centar

Podgorica, (MINA) – Nevladina organizacije Juventas pozvala je nadležne da hitno procesuiraju počinioce napada na LGBTIQ Drop in centar u Podgorici i da javno osude taj događaj.

Iz te nevladine organizacije pozvali su i da se nadležni dodatno posvete rješavanjem uzroka koji su doveli do toga da se ovakav događaj u našem društvu može desiti.

Ocjenjuje se da je napad na LGBTIQ Drop in centar napad na cijelu našu zajednicu i na sve građanske vrijednosti u Crnoj Gori.

“Ovaj događaj ukazuje da uslijed izostanka snažne podrške ljudskim pravima, podizanja tenzija, nesigurnosti i polarizacije društva, raste nerazumijevanje građanskog koncepta, diskriminacija i nasilje u svim svojim oblicima”, smatraju u Juventasu.

Oni su podsjetili da su u subotu napadači na staklenim vratima LGBTIQ centra su crvenom bojom napisali “Smrt pederima” i prekrižili naziv Gej strejt saveza u crnogorskim školama “GaSS”, dok su istu poruku ispisali na zidu LGBTIQ centra i nacrtali nacistički simbol Svastiku, kukasti krst.

Navodi se da je odmah nakon saznanja za ovaj događaj da je o njemu obaviješten kontakt policijski službenik za rad sa LGBTIQ zajednicom u Glavnom gradu i da su službenici Centra bezbjednosti Podgorica preduzeli početne mjere i radnje na identifikaciji počinioca ovog krivičnog djela.

“Juventas očekuje brzu reakciju tužilaštva, posebno iz razloga sto su verbalni incidenati koji se dešavaju u vanjskom prostoru LGBTIQ centra od prolaznika u značajnom porastu tokom proteklih godinua, te je jučerašnji slučaj drugi koji je prijavljen policiji tokom poslednjih 12 mjeseci”, ukazali su iz Juvenatas.

Kako su kazali LGBTIQ drop in centar od 2011. godine mjesto je okupljanja te zajednice koje vodi Nvo Juventas u saradnji i uz podršku LGBTIQ Asocijacijom Queer Montenegro, Asocijacijom Spektra, Udruženjem LBTQ žena STANA i inicijativom “Montenegro Prajd” .

Ističe se da je u centru za 11 godina postojanja usluge podrške, savjetovanja, vršnjake edukacije i ostale programe, kroz njegov rad kao i na terenu širom Crne Gore do sada dobilo oko pet hiljada LGBTIQ osoba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS