Hitno obezbijediti ljekove i medicinsku zaštitu

Podgorica, (MINA) – Vlada i u tehničkom mandatu, mora za prioritet imati zdravlje građana i pronaći rješenje za nagomilane probleme, kazali su iz Komisije za zdravstvo Demokratske partije socijalista (DPS) i pozvali da se hitno obezbijede ljekovi i medicinska zaštita.

Iz Komisije za zdravstvo DPS-a su kazali da je “naknadna pamet” najskuplja, naročito kada se plaća u zdravstvenom sistemu, ljudskim životima.

“A očito da to danas živimo u Crnoj Gori”, rekli su iz Komisije za zdravstvo DPS-a.

Oni su podsjetili da je ministar zdravlja u tehničkom mandatu Dragoslav Šćekić kazao kako je “stanje u zdravstvu alarmantno” i da “vrlo brzo nećemo moći ljekovima da snabdijevamo zdravstvene ustanove”.

“Jasna, kratka i katastrofalna dijagnoza resora zdravstva koja je mogla da iznenadi samo neupućene. Da je ovakva konstatacija došla od DPS-a bili bismo odmah napadnuti da širimo paniku i vodimo predizbornu kampanju”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da takva konstatacija dolazi iz 43. Vlade koja, kako smatraju, sistemski nastavlja urušavanje Crne Gore koje je započela vlada Zdravka Krivokapića.

“Uporno smo upozoravali na ono što će da uslijedi kao rezultat najgoreg populizma. Mi, kao i drugi dobronamjerni poznavaoci sistema, najavljivali smo kolaps zdravstvenog sistema upravo za početak trećeg kvartala. Nažalost, nijesu nas čuli oni koji su trebali”, rekli su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, tada je, na talasu populizma, trebalo hvaliti program Evropa sad i izbjeći pad 42. Vlade.

Iz DPS-a su podsjetili da je bivša ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović isticala da je Evropa sad najveći uspjeh 42. Vlade.

“Prateći odlazećeg premijera Dritana Abazovića, koji je rekao “Evropa sad prioritet”, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović ranije je naglašavao da je URA jedina koja je od starta podržala paket ekonomskih reformi Evropa sad”, rekli su iz DPS-a.

Oni su naveli da je u oktobru prošle godine tadašnji direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Dragoslav Šćekić, nakon isticanja da vjeruje u rad ministra Milojka Spajića, obznanio da su dugovanja Fonda oko 45 miliona EUR.

Kako je saopšteno, Šćekić danas ističe da je projekat Evropa sad potpuno ugrozio funkcionisanje zdravstvenog sistema, kao i da Fondu zbog Evrope sad fali blizu 100 miliona EUR i da “ovo što je urađeno je pitanje za Specijalno državno tužilaštvo (SDT)”.

“Od hvalospjeva do SDT kratak je put, kada ste vođeni populizmom, neznanjem, nedostatkom vizije, kratkoročnim interesima”, rekli su iz Komisije za zdravstvo DPS-a.

Oni su Šćekiću poručili da crnogorske bolnice, ne da neće imati ljekova, nego ih već nemaju, dodajući da je to tragična činjenica.

“Nema sredstava koja su u bolnice uvedene još u devetnaestom vijeku”, rekli su iz DPS.

Oni su dodali da to pacijenti, njihove porodice i zdravstveni radnici vide svakodnevno.

“Biće puno posla za SDT da ispita kako smo za manje od godinu postali najzaduženiji zdravstveni sistem u Evropi. Ali je mnogo bitnije da što hitnije, ako išta znate, obezbijedite bolnice ljekovima i sredstvima za nasmetan rad”, rekli su u Komisiji DPS-a.

Oni su saopštili da se problem u zdravstvu ne mogu rješavati kao što su to radile, kako su rekli, dvije najgore vlade u istoriji Crne Gore.

“Zaposlene iz KAP-a, Montenegro Airlines-a, Duvanskog, Željezare, jednostavno ste poslali kući i što bi odlazeći “Brat” rekao “stavili problem ad acta”, rekli su u Komisiji DPS-a.

Oni su kazali da se na taj način ne mogu rješavati problemi zdravstva jer bolnice i domovi zdravlja moraju da rade 24 sata, a osoblju se moraju obezbijediti ljekovi i medicinska sredstva.

“Vlada, čak i u tehničkom mandatu, mora imati kao najvažniji prioritet zdravlje građana i hitno pronaći rješenje za nagomilane probleme”, saopštili su iz Komisije DPS-a.

Kako su dodali, oni koji su spremni da prihvatite stručnu pomoć i znanje, kod njih kucaju na “otvorena vrata”.

“Ne zaboravite da smo pred virusima i bakterijama svi ravnopravni, bez obzira na vjersku, nacionalnu, političku ili bilo koju drugu pripadnost. Zato Crna Gora ima budućnost samo kao društvo građana”, zaključili su iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS