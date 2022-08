Građani da preduzmu preventivne mjere protiv sajber napada

Podgorica, (MINA) – Sajber stručnjaci nijesu jedini koji su zaduženi za bezbjednost u sajber prostoru, već je to odgovornost svih građana, koji treba da preduzmu neophodne preventivne mjere kako ne bi postali žrtve prevara i sajber napada.

To su kazali iz Ministarstva javne uprave u preporukama zaštite od sajber napada za građane i privredu.

Iz Ministarstva su preporučili korišćenje isključivo licenciranih operativnih sistema i softvera, koje je potrebno redovno ažurirati kako bi se spriječila zloupotreba otkrivene ranjivosti.

“Ne koristite operativne sisteme kojima je istekla podrška proizvođača (XP, Vista, Windows 7, Windows 8) pošto ne postoje bezbjednosna ažuriranja za njih i mogu biti meta većine napada”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, preporuka je da se izvrši nadogradnja ili instalira novija verzija operativnog sistema.

Iz Ministarstva su preporučili instaliranje i redovno ažuriranje antivirus programa i ostalih sigurnosnih rješenja, kao i kreiranje rezervnih kopija svih važnih podataka na dnevnom ili sedmičnom nivou i njihovo čuvanje na eksternim memorijskim uređajima ili cloud-u.

Oni su naveli da je potrebno koristiti kompleksne lozinke, koje u sebi sadrže kombinaciju malih i velikih slova, brojeva i specijalnih karaktera, dodajući da je lozinke potrebno redovno mijenjati i ne otkrivati ih nikom.

“Ne otvarajte e-mailove koje u sebi sadrže priloge ili linkove dobijene od nepoznatih pošiljalaca, na primjer swift fakture, ponude za saradnju ili posao, jeftina putovanja, dobitak na lutriji, nasljedstvo i slično”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da se programi i fajlovi trebaju preuzimati samo sa veb /web/ lokacija koje su pouzdane i savjetovali građanima da ograniče pristup ličnim podacima na internetu.

“Uvijek provjerite da li ste na zvaničnom veb-sajtu kompanije prije nego unesete osjetljive podatke tokom prijave, jer neke stranice mogu izgledati identične zvaničnim stranicama a u sebi kriju maliciozne skripte”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali građanima da budu oprezni prilikom kupovine na internetu, da provjere sigurnost web sajta i da uvijek kupuju sa zvaničnih i provjerenih stranica.

Kako su dodali, preporučuje se i posjedovanje posebne kartice koja će služiti samo za kupovinu na internetu.

“Izbjegavajte korišćenje javnih, nezaštićenih, WiFi mreža. Prije prenošenja fajlova sa eksternih memorijskih uređaja, prvo skenirajte taj uređaj postojećim antivirus softverom”, navodi se u preporukama.

Iz Ministarstva su poručili građanima da se edukuju, koristeći akademske radove, novinske članke i video tutorijale, o vrstama sajber napada i načinima na koje može doći do infekcije podataka.

“Ne savjetujemo plaćanje zahtjeva za otkup jer to nije garancija da ćete dobiti pristup podacima, vaš računar će i dalje biti zaražen i veća je vjerovatnoća da ćete biti opet meta hakera u budućnosti”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su rekli da, budući da je sajt za prijavu incidenata www.cirt.me trenutno nedostupan, svi sajber incidenti mogu se prijaviti na telefon 067 085 797.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS