Đukanović: Dan Prijestonice praznik najviših vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Dan Prijestonice Cetinje praznik je najviših vrijednosti, nezavisnosti i samobitnosti građanske Crne Gore, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je čestitao 13. novembar – Dan Prijestonice, gradonačelniku Cetinja Nikoli Đuraškoviću, predsjednici Skupštine Prijestonice Mileni Vujačić, odbornicima i svim građanima.

„Današnji praznik, nikad pokorenog prijestonog Cetinja, Grada heroja, svetionika slobodarstva, jednog od postamenata milenijumske crnogorske državnosti, praznik je najviših vrijednosti, nezavisnosti i samobitnosti građanske Crne Gore“, naveo je Đukanović u čestitki.

Kako je kazao Đukanović, grad pod Lovćenom i danas jasno otpisuje svima koji bahatošću i nasiljem nasrću na bogatstvo različitosti, kultura i porijekla, izgrađene mostove punog razumijevanja i uzajamnog poštovanja.

„Poruke podrške Ukrajini i ukrajinskom narodu sa Cetinja svjedoče o trajnom opredjeljenju Crne Gore civilizacijskim vrijednostima Evrope i savremenog svijeta“, rekao je Đukanović.

Đukanović je kazao da je Dan Prijestonice prilika da se ocijene ostvarena postignuća i sagledaju budući prioriteti.

„Oni koji su se u protekle dvije godine svojim činjenjem ogriješili o Cetinje, moraju znati da su uzaludni pokušaji političkog disciplinovanja građana represijom državnih organa, kao i očekivanja podrške u Prijestonici kolaboracionaškoj politici obnove pogubnih velikodržavnih projekata u regionu“, kazao je Đukanović.

On je istakao da je Cetinju i njegovim građanima potrebno snaženje ekonomskog ambijenta i stvaranja pretpostavki za otvaranje novih radnih mjesta, privlačenje kredibilnih investitora i podsticanje lokalnih biznis inicijativa u cilju dostizanja višeg nivoa konkurentnosti i diverzifikacije poslovnih aktivnosti kroz dugoročne održive projekte.

„Podrška lokalnoj upravi na ovim projektima od strane izvršne vlasti mora postati ponovo konkretna i mjerljiva, ne smije kao u prethodne dvije godine biti samo licemjerno retorička“, rekao je Đukanović.

Đukanović je dodao da je uvjeren da će Cetinje u bliskoj budućnosti ostvariti svoje strateške okvire daljeg ekonomskog i društvenog razvoja, doprinoseći sveukupnom napretku Crne Gore.

