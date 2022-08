Dukaj: Imamo potvrdu da iza sajber napada stoji Kuba ransomver

Podgorica, (MINA) – Kriminalna grupa Kuba ransomver /Cuba ransomware/ stoji iza sajber napada na infrastrukturu Crne Gore, potvrdio je ministar javne uprave u Vladi u tehničkom mandatu Maraš Dukaj.

“Već smo dobili zvaničnu potvrdu i već je to navedeno na Dark vebu, gdje će se objavljivati dokumenti koji su već hakovani iz određenih računara u našem sistemu”, rekao je Dukaj u Dnevniku Televizije Crne Gore.

On je rekao da je ta grupa formirala poseban virus za napad, virus koji se ne može kreirati ni za mjesec, a možda ni za godinu.

“Ovi napadi su planirani u određenom periodu. Kreiranje virusa je koštalo oko deset miliona dolara i nigdje do sada nije upotrijebljen”, istakao je Dukaj, prenosi portal RTCG.

Dukaj je kazao da se taj virus zove Zerodate virus i da nikad do sad nije upotrijebljen u drugim takvim napadima.

“Crna Gora u ovoj situaciji nije sama. Naši NATO partneri su uz nas, uz komunikaciju sa amabasadama prvenstveno sa američkom ambasadom, francuskom i ambasadom Velike Britanije smo uspostavili kontakte sa ljudima ekspertima iz sajber kriminala koji će veoma brzo možda i večeras stići u Crnu Goru”, rekao je Dukaj.

Kako je rekao, nijesu prestali sa upozorenjima.

“Sačuvali smo državu i informacioni sistem, sačuvali smo personalne podatke građana. Što se štete tiče, detaljno u ovom trenutku ne možemo reći”, kazao je Dukaj.

Dukaj je naveo da hakeri nijesu ciljali posebno nijednu instituciju.

Prema njegovim riječima, većina institucija ima bekapove /backup/.

“Naši stručnjaci su juče pokušali da vrate neke informacione sisteme, i imali smo napad. Važno je da u ovom trenutku budemo zajedno, hvala medijama i IT sektoru na korektnoj saradnji”, zaključio je Dukaj.

