Država i SPC jednako da se pridržavaju imperativnih propisa

Podgorica, (MINA) – Država i Srpska pravoslavna crkva (SPC) su u jednakoj mjeri dužne da se pridržavaju imperativnih propisa Crne Gore, budući da bi u suprotnom trpjele sankciju ništavosti ugovora, kazao je pravnik Andrej Bracanović.

Bracanović, koji je jedan od predloženih članova ekspertskog tima koji je trebalo da analizira ustavnost i zakonitost ugovora, pravno mišljenje dostavio je premijeru Dritanu Abazoviću.

U njegovom pravnom mišljenju navodi se da ugovor sa SPC nije akt isključivog javnopravnog karaktera, već pojedinačni pravni posao, koji pored svojih specifičnosti počiva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

“Država i SPC u jednakoj mjeri su dužne da se pridržavaju imperativnih propisa Crne Gore, budući da bi u suprotnom trpjele sankciju ništavosti ugovora”, kazao je Bracanović.

On je dodao da Vlada i SPC ugovorom mogu urediti sve ono što nije zabranjeno imperativnim propisima.

Kako je rekao, uskraćivanje priznavanja javnopravnih ovlašćenja bilo kojoj vjerskoj zajednici dovelo bi do uskraćivanje prava na zaštitu u upravnom postupku i sporu vjernicima koji su u poslovnoj ili pravnoj vezi s njom.

Bracanović je, govoreći o pojmu odobrenja kod vršenja bezbjednosnih mjera, naveo da se to mora razumjeti jedino u smislu naknadne, deklarativne obznane radnje koje sprovodi državni organ.

“Insistiranje na formalnom ujednačavanju prava kod ovih ugovora značilo bi neopravdano uskraćivanje vjerskih sloboda jednima, ili neopravdano favorizovanje drugih”, naveo je Bracanović.

On je rekao da ugovori sa vjerskim zajednicama ne mogu biti predmet postupka ocjenjivanja saglasnosti sa Ustavom i zakonom, već da samo mogu biti ispitivani pred redovnim sudovima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS