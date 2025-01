Drakić: ASK funkcioniše samostalno i bez političkog uticaja

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) funkcioniše samostalno i bez političkog uticaja, kazao je vršilac dužnosti direktora ASK-a Dušan Drakić.

Upitan da prokomentariše navode da je odluka ASK-a da je predsjednik države Jakov Milatović prekršio zakon, bio vid pritiska uoči formiranja vlasti u Podgorici i da ASK djeluje kao politička institucija, Drakić je Televiziji Crne Gore rekao da je ključno da je ta odluka obrazložena, da su prikupljeni svi dokazi i da je odluka donijeta na osnovu tih dokaza.

„Naravno pozivam i svakoga na koga se odluke ASK-a odnose, da iskoriste svoje pravo i kroz postupa pred Upravnim sudom možda obore te odluke“, rekao je Drakić.

Kako je naveo, ASK-u je bitno da zna i stav Upravnog suda, kako bi i oni u budućnosti znali da li se neka odredba primjenjuje na ovaj ili onaj način.

Drakić je istakao da su svi slučajevi otvoreni, pa i onaj o satovima bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, prenosi portal RTCG.

“Svi predmeti su otvoreni, svi su razmatrani, evidentirani. U dosta tih slučajeva je sad postupak i prikupljaju se dokaze, negdje su i prikupljeni svi dokazi. U nekim slučajevima se i traže izjašnjenja dodatna ili prva izjašnjenja tih javnih funkcionera. Od rokova samo zavisi trenutak kad će odluke biti donesene”, saopštio je Drakić.

On je kazao i da je ASK riješio skoro 100 predmeta.

“Gotovo 100 predmeta smo riješili kad su u pitanju javni funkcioneri, gdje smo utvrdili da su ili nijesu kršili zakon kad su u pitanju njihova imovina i prihodi. To je sve iz ranijeg perioda, od prije par godina“, naveo je Drakić.

Kako je kazao, kad su pitanju trenutne obaveze koje rade, u sedam slučaja su pokrenuli dubinsku provjeru, a dvije su već riješili i obavijestili Specijalno državno tužilaštvo.

„Kod par policijskih službenika takođe radimo kontrolu i tu imamo saradnju sa policijom i ministarstvom”, dodao je Drakić.

