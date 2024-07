Djelovanje organizovanih kriminalnih grupa jedan od ključnih izazova

Podgorica, (MINA) – Djelovanje visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa jedan je od ključnih bezbjednosnih izazova u Crnoj Gori, ocijenjeno je na sjednici Biroa za operativnu koordinaciju (BOK).

Iz kabineta potpredsjednika Vlade i koordinatora BOK-a Alekse Bečića saopšteno je da je Biro na sjednici razmatrao analizu aktuelne bezbjednosne situacije koju, kako se navodi, karakteriše kontinuitet bezbjednosnih izazova.

“Zaključeno da je djelovanje visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, čiju osnovnu karakteristiku predstavlja izvršenje teških krivičnih djela protiv života i tijela, jedan od ključnih bezbjednosnih izazova”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sjednici naglašeno da službenici organa obavještajno bezbjednosnog sektora, u saradnji sa tužilastvom, sa ograničenim kapacitetima, ali velikom posvećenošću i požrtvovanjem, ulažu ogroman napor na suprotstavljanju bezbjednosnim izazovima, kao i rasvjetljavanju krivičnih djela.

Na sjednici je istaknuto da su u ovoj godini rasvijetljena sva krivična djela protiv života i tijela, uključujući i posljednja na Cetinju.

BOK je pozdravio donošenje Pravlnika o kontroli imovine, prihoda i životnog stila policijskih službenika, kojim su svi policijski službenici obavezani da do kraja jula dostave izvještaj o prihodima i imovini.

“Nakon toga će, saglasno nadležnostima, Odjeljenje za antikorupciju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) vršiti provjeru istih, što će biti još jedan od mehanizama kontrole, filtriranja i dostizanja nivoa optimalne profesionalizacije policijskih službenika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je BOK pozvao na dodatan oprez od daljeg djelovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa.

“I utvrdio niz obaveza organa obavještajno bezbjednosnog sektora usmjerenih na održavanje stabilnog bezbjednosnog ambijenta i sveobuhvatno planiranje i realizaciju niza mjera usmjerenih na promptno reagovanje u odnosu na identifikovane bezbjednosne izazove”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je to urađeno posebno u svjetlu boravka velikog broja osoba tokom turističke sezone na primorju.

BOK je, kako se dodaje, podržao kontinuirane napore i akcije, kao i nastavak svih započetih i iniciranje novih aktivnosti usmjerenih na razbijanje visokorizičnih kriminalnih grupa i privođenje pravdi njihovih članova.

“BOK je afirmisao odluku ministra unutrašnjih poslova o formiranju operativnog tima sastavljenog od službenika organa obavještajno bezbjednosnog sektora, koji će na dnevnom nivou koordinirati aktivnosti u cilju održavanja stabilne bezbjednosne situacije, sa posebnim akcentom na Bar, Budvu i Cetinje”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se zaključuje da je BOK afirmisao inicijativu za nastavak implementacije projekta sistema video nadzora javnih površina po opštinama, sa posbenim naglaskom na Prijestonicu Cetinje, kao i opštine Nikšić i Berane.

