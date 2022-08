Dijaspora doprinijela unapređenju zdravstvenih usluga u DZ Rožaje

Podgorica, (MINA) – Crnogorska dijaspora brojnim donacijama Domu zdravlja (DZ) Rožaje značajno je doprinijela unapređenju zdravstvene zaštite i podizanju nivoa kvaliteta zdravstvenih usluga stanovnicima te sjeverne opštine, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da je Šćekić danas sa saradnicima boravio u radnoj posjeti rožajskom Domu zdravlja.

„Crnogorska dijaspora brojnim donacija DZ Rožaje, dala je značajan doprinos unapređenju zdravstvene zaštite i podizanju nivoa kvaliteta zdravstvenih usluga stanovnicima ove sjeverne opštine, na čemu im u ime Vlade Crne Gore, premijera i svoje ime upućujem veliku zahvalnost“, kazao je Šćekić.

Šćekić je, nakon obilaska DZ i sastanka sa menadžmentom, predstavncima opštine i dijaspore, naveo da je zadovoljan zbog do sada sprovedenih projekata, koji su realizovani velikim dijelom upravo zahvaljujući donacijama iseljenika.

„Ovo je velika stvar za cjelokupni zdravstveni sistem posebno jer mi u narednom periodu želimo krupnim koracima da krenemo u modrenizaciju svih zdravstvenih ustanova i rješavanju nagomilanih problema“, kazao je Šćekić

On je dodao da su u tom smislu te donacije veoma važne, jer pomažu da unaprijede sistem i dostignu nivo razvijenih savremenih zdravstvenih centara, upravo odakle i dolazi dijaspora.

„Mi to možemo samo treba zajedno, organizovano i odgovorno da pristupimo realizaciji zacrtanih ciljeva“, poručio je Šćekić.

Kako je istakao, Vlada Crne Gore, a posebno premijer Dritan Abazović i ministar finansija Aleksandar Damjanović, opredijeljeni su da se zdravstvenom sistemu posveti posebna pažnja, što nije bio slučaj u prethodnom periodu.

„Cilj nam je da imamo savremene, funkcionalne zdravstvene ustanove, kako zbog naših građana, tako i zbog zaposlenih, kako bi im obezbijedili uslove da profesionalno rade i pružaju kvalitetniju i efikasnu zdravstvenu zaštitu“, istakao je Šćekić.

Šćekić je naveo da ima urgentnih problema, koje su prepoznali i koji što prije moraju da se rješavaju.

On je dodao da očekuje da će neke od njih početi da rješavaju već od ponedjeljka.

Kako je kazao, planirano je da Berane budu regionalni zdravstveni centar za sjever države, čime će stanovnicima Rožaja biti dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita na svim nivoima.

On je podsjetio na nedavno obećanje premijera da će svakoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori biti opredijeljen novac i na taj način im omogućiti bolje funkcionisanje i podizanje nivoa kvaliteta usluga.

„Solidarno i odgovorno prema svakoj zdravstvenoj ustanovi, pa i prema Domu zdravlja u Rožajama“ , poručio je Šćekić i zahvalio dijaspori na humanosti, ali i menadžmentu i zaposlenima u Domu zdravlja na profesionalizmu i dosadašnjem radu.

Direktorica DZ, Nevzeta Pepić, kako je saopšteno, upoznala je Šćekića i predstavnike dijaspore sa do sada realizovanim projektima i onima koje planiraju da sprovedu.

„Od izuzetne važnosti su svi projekti, od nabavke digitalnog rendgen aparata, koji ima znatno manji stepen zračenja i kvalitetniju sliku, koja se dobija u znatno kraćem vremenu u odnosu na klasične RTG aprate, zatim rekonstrukcije garaže, ugradnje lifta, koja se privodi kraju“, kazala je Pepić.

Pepić je istakla da su prioriteti za naredni period, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, adaptacija prilaznog dijela zdradi, zatim rekonstrukcija internog i dječjeg odjeljenja, laboratorije, kao i nabavka reagenasa za laboratorijske analize za sekundarni nivo usluga.

Predstavnik crnogorske dijaspore Sadrija Sako Dacić kazao je da su iseljenici spremni da ulažu i tako doprinesu boljim uslovima u DZ u Rožajama.

U DZ, kako je kazao, ima još prostora za ulaganje i nakon što se utvdre prioriteti, dijaspora će pomoći i da se realizuju.

