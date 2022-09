Desničari pobijedili na izborima u Italiji

Rim, (MINA) – Liderka ekstremne desnice Đorđa Meloni pobijedila je na izborima u Italiji, prema izlaznim anketama.

Agencije prenose da je Meloni na putu da postane prva žena premijer u toj zemlji.

Ako budu potvrđeni rezultati, Meloni planira da formira najdesničarsku vladu Italije od Drugog svjetskog rata.

Predviđa se da će ona osvojiti između 22 i 26 odsto glasova, kaže izlazna anketa Rai, ispred svog najbližeg rivala Enrika Lete sa lijevog centra.

Nekoliko izlaznih anketa je objavljeno i dalo je njenoj desničarskoj alijansi vodeću prednost, sa 41-45 posto glasova.

Lijevi centar je bio dosta iza, sa 25,5 do 29,5 procenata.

Izlaznost je bila dramatično niska, od 64,7 odsto do zatvaranja birališta, saopštilo je italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova.

Izlaznost je posebno bila loša u južnim regionima, uključujući Siciliju, prenosi TVN1.

