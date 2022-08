Dani nauke i inovacija od 29. septembra do 2. oktobra

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja intenzivno radi na organizaciji festivala “Dani nauke i inovacija 2022” koji će održati od 29. septembra do 2. oktobra u više crnogorskih gradova.

Iz tog resora su naveli da će se festival realizovati u saradnji sa Delegacijom Evropske unije (EU), Američkom privrednom komorom i subjektima naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti.

“Bogatim programom ovogodišnjeg Festivala omogućićemo svim ljubiteljima nauke, tehnologije i inovacija da uživaju u mnoštvu raznovrsnog sadržaja – radionicama, izložbama, predavanjima, panel diskusijama i brojnim drugim aktivnostima”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će tim sadržajima biti prezentovani aktuelni trendovi iz ovih oblasti.

“Vjerujemo da, poslije pauze od dvije godine, “Dane nauke i inovacija 2022” željno isčekuju, ne samo naučnoistraživačka i inovaciona, već i šira zaintersovana javnost”, rekli su iz Ministarstva.

