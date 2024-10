Crveni krst pokrenuo akciju prikupljanja novca za pomoć BiH

Podgorica, (MINA) – Crveni krst Crne Gore pokrenuo je akciju prikupljanja novčane pomoći za stanovništvo Bosne i Hercegovine (BiH) koje je prethodnih dana pogođeno poplavama.

Iz Crvenog krsta su kazali da građani novac mogu donirati preko žiro-računa: 520-5188-31, kod Hipotekarne bank.

Oni su rekli da će uskoro građani moći da doniraju i putem sms koda na broj 15888, kod sva tri mobilna operatera, a kod za korisnike One mreže je već aktivan.

Navodi se da će prikupljeni novac biti uplaćen na račun Društva Crvenog krsta/križa BiH.

“Imajući u vidu da je Crveni krst Crne Gore u kontinuiranoj komunikaciji sa kolegama iz Društva Crvenog krsta/križa BiH, apelujemo na građane da za sada, nije neophodno donirati bilo kakvu drugu vrstu pomoći, osim novčane”, naveli su iz Crvenog krsta.

Oni su zamolili građane da, dok se za tim ne ukaže potreba, ne odvajaju polovnu garderobu, prehrambene ili higijenske proizvode.

U BiH je situacija veoma teška i najmanje 18 osoba je poginulo.

Iz Crvenog krsta su rekli da su njihove kolege iz Društva Crvenog krsta BiH na terenu i prate situaciju, u cilju pružanja pomoći porodicama i pojedincima koji su pogođeni poplavama.

“Crveni krst Crne Gore je već ponudio pomoć kolegama u susjednoj zemlji i stavio na raspolaganje svoje resurse, kada se za tim ukaže potreba. Nastavićemo da budemo u komunikaciji sa njima i obavještavaćemo javnost o mogućnostima pružanja neophodne pomoći”, poručuje se u saopštenju.

