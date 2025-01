Crna Gora učestvuje na međunarodnom PIRSL testiranju

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će učestvovati u međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti (PIRLS) za sljedeću godinu, kojim se mjere postignuća učenika i njihova iskustva u učenju čitanja kod kuće i u školi, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su kazali da Ispitni centar, uz podršku MPNI, počinje sa realizacijom međunarodnog testiranja PIRLS 2026.

U saopštenju se navodi da je Vlada usvojila informaciju o zaključivanju Ugovora između Ispitnog centra i Međunarodne asocijacije za evaluaciju obrazovnih postignuća (IEA) o učešću u međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti (PIRLS) za 2026 godinu.

„Razvijanje čitalačkih vještina ključno je za napredak djece. PIRLS testiranjem mjere se postignuća učenika i njihova iskustva u učenju čitanja kod kuće i u školi“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su rekli da je to testiranje prvi put sprovedeno 2001. godine, kako bi se procijenio napredak u čitalačkim postignućima učenika i faktori koji utiču na učenje čitanja u kućnom i školskom ambijentu.

PIRLS tesiranje se sprovodi svake pete godine, a Crna Gora je prvi put učestvovala 2021. godine.

