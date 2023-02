CINMED dao saglasnost za uvoz lijeka za liječenje cistične fibroze

Podgorica, (MINA) – Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CINMED) izdao je u petak saglasnost za uvoz ljekova namijenjenih za liječenje pacijenata oboljelih od cistične fibroze, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Kako se navodi, time je napravljen još jedan korak kako bi crnogorski osiguranici oboljeli od te bolesti dobili potrebnu terapiju.

“Postupajući po zahtjevu za izdavanje saglasnosti za uvoz ljekova koji nemaju dozvolu za stavljenje u promet, a u skladu sa Zakonom o ljekovima, Institut je izdao saglasnost za ljekove Kaftrio i Kalydeco (Trikafta), koji se koriste u terapiji cistične fibrose”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da je prethodno komisija tog resora koja se bavi rijetkim bolestima omogućila uvođenje lijeka Trikafta pacijentima oboljelim od cistične fibroze, budući da se radi se o lijeku koji nije registrovan u Crnoj Gori.

“Terapija je odobrena za ukupno 19 pacijenata koji su prošli sve neophodne kontrolne preglede prije uvođenja lijeka u terapiju. Lijek je odobren za primjenu za sve pacijente uzrasta do 18 godina, njih 16 i za tri odrasla pacijenta”, navodi se u saopštenju.

