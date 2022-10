Barac: Država nije orjentisana na rješavanje probleme LGBT zajednice

Podgorica, (MINA) – Najveći problem LGBTI zajednice u Crnoj Gori je taj što je država nefunkcionalna i što nije orjentisana na rješavanje problema te populacije, smatra izvršni direktor LGBT Foruma Progres John Barac.

Barac je, govoreći o analizi Teatar pravde: Istina iza stvarnosti, kazao da je ona otkrila „međuigru” između društvenih normi i (pravnih) pravila u društvu, s jedne strane i fabrikovanje Vladinog djelovanja, koje se uočavaju u razlikama između praksi i obećanja o svemu tome, s druge strane.

“U takvim uticajima i povezanosti normi, djelovanja, moći i prostora za takvo djelovanje, u nepredvidljivosti i neostvarivanju, nefunkcionalnih, javnih politika na svim nivoima za rezultat smo dobili „izmišljotine“”, kazao je Barac agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, da bi razumjeli kontekst stvarnog života i diskriminacije ljudi, država u svojim politikama mora da prepozna različite dimenzije nejednakosti koje utiču na različite zajednice, pa i LGBTI osobe i definisati međusektorske metode procjene.

“Takve pristupe zahtijeva i metodologija Generalnog sekretarijata Vlade, ali se ona ne primjenjuje i ne poštuje”, ocijenio je on.

Barac je kazao da država istovremeno propušta da pravilno interpretira zakonske standarde i s tim u vezi preduzme odgovarajuće mjere i politike, a da su zasnovani na konceptima vladavine prava, socijalne pravde, socijalne kohezije i osnovnih demokratskih načela, standarda i procesa.

“Podaci i dalje ne postoje, sudska praksa takođe ne postoji, ne postoje ni odgovarajuće javne politike”, dodao je Barac.

On je kazao da jedino u Vladinim govorima i nastupima sve izgleda „savršeno”.

“Zaista nijesmo znali da su to evropske vrijednosti, a uvjeravali su nas da ćemo do kraja godine dobiti završna mjerila, da ćemo osvojiti još jednu stepenicu u procesu EU integracija i biti bliži Evropi”, kazao je Barac.

On je naveo da nijesu znali ni da je “Crna Gora naprednija od Njemačke, Velike Britanije i Nizozemske u pogledu poštovanja LGBTI prava”.

“Zaista nijesmo znali da je u Crnoj Gori tako dobro, kao što nam to govori administracija”, rekao je Barac.

Kao najveći problem po LGTB osobe Barac je naveo nefunkcionalnu državu koja nije orijentisana na rješavanje problema.

“Nefunkcionalne i nepovezane (javne) politike, odsustvo vladavine prava, predatorska kultura i prepoznatljivosti moći (naspram rješenja), strukturalna seksualna stigma i suptilni heteroseksizam, i odsustvo i nesprovođenje agende Ujedinjenih nacija (UN) i 17 ciljeva održivog razvoja”, dodao je on.

Barac je rekao da su analizu proslijeđena nadležnim minsitarstvima i institucijama.

“Ali, ovdje se ne radi o zahtjevima. Ovdje se radi o sistemu vrijednosti, da li država želi da poštuje sopstvene metodologije, sopstvena pravila i standarde, i sopstvene zakone koje je usvojila”, istakao je Barac.

On smatra da država treba da odgovori problemima na način što će poštovati zakone i pravila koje je sama usvojila, a kada se to počne dešavati odgovoriće i svim zahtjevima iz naše analize.

Govoreći o Zakon o pratnerstvu osoba istog pola, Barac je kazao da i dalje ništa nije urađeno da se upodobi sa pravnim okvirom u Crnoj Gori.

“Čini se da je sve postalo isuviše neozbiljno, te nas zaista podsjeća na teatar. Mi imamo Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola na kojem je država radila i navodno brinula punih pet godina unazad”, rekao je on.

Prema riječima Baraca, umjesto vladavine prava, efektivnosti, efikasnosti i funkcionalnosti javnih politika, pet godina nakon priče o „savršenom“ poslu u javnosti su čuli poruku Ministarstva za ljudska i manjinska prava da proces usklađivanja svih neophodnih zakona sa Zakonom još nije završen, ali da je taj resor uputilo urgenciju nadležnim resorima s tim u vezi.

Barac je, govoreći o Montenegro Prajdu, kazao da on doprinosi poboljšanju položaja LGBTI osoba.

“To je jedan od načina da zajednica ukaže na stvarne probleme i položaj u društvu”, zaključio je Barac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS