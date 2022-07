Dopune Zakona o lokalnoj samoupravi neustavne

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud ocijenio je danas da Zakon o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi, kojim su lokalni izbori u više opština odgođeni za 23. oktobar, nije u skladu sa Ustavom, saznaje agencija MINA.

Ustavni sud razmatrao je predlog za ocjenu ustavnosti tog akta koji je podnijelo 15 poslanika Demokratskog fronta, kao i inicijative nevladinih organizacija Centar za demokratsku tranziciju i Akcija za socijalnu pravdu.

Ustavni sud je jednoglasno donio odluku kojom se ukida Zakon o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi i ta odluka će biti objavljena u Službenom listu.

Ustavni sud je ocijenio da je osporeni Zakon suprotan jedinstvu pravnog poretka i da je trajanje mandata različito uređeno u tom zakonu i Zakonu o izboru odbornika i poslanika.

Sudije su ocijenile i da se trajanje mandata uređuje zakonima kojima se uređuje izborni sistem i da je za donošenje tih zakona potrebno dvije trećine glasova svih poslanika.

Ocijenjeno je i da osporeni zakon nema povratno dejstvo kako je navedeno u predlogu poslanika DF, jer su izborne radnje započete, ali ne i okončane.

