Dijalog političkih aktera ključan za nastavak reformi

Podgorica, (MINA) – Dijalog političkih aktera jedini je ključ uspjeha kako bi se proces evropskih integracija odblokirao i nastavila željena dinamika reformi, poručeno je sa sastanka funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Bogdanovića i izvjestioca Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru, Tonina Picule.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Bogdanović je Piculu, tokom radne večere koju je organizovala Grupa socijalista i demokrata u EP, upoznao sa aktuelnom situacijom u državi, sa posebnim osvrtom na popis stanovništa koji je u toku.

On je istakao je da je konstruktivnom ulogom opozicije i političkom voljom da se postigne dogovor sa izvršnom vlasti došlo do konsenzusa najprije za odlaganje popisa u dva navrata, kako bi se ispunili svi preduslovi za transparentan i inkluzivan proces uz mehanizme kontrole.

Picula je pozdravio takav demokratski iskorak političkih aktera i uspostavljanje mostova saradnje između vlasti i opozicije u Crnoj Gori.

On je istakao da takav pristup treba primjenjivati kada je u pitanju prevazilaženje izazova na unutrašnjem planu, a posebno u pitanjima koja direktno utiču na proces integracija, prije svega u oblasti vladavine prava i izbora funkcija u pravosudnim organima.

„Tokom razgovora je ocijenjeno da je demokratski dijalog između političkih aktera oko ulaska države u Evropsku uniju (EU), koji ne smije biti deklarativan nego realan, bez alternative i jedini ključ uspjeha kako bi se proces odblokirao i nastavila željena dinamika reformi koje proizilaze iz EU agende“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da se, tokom boravka u Briselu, Bogdanović sreo i sa predsjednikom Socijaldemokratskog saveza Sjeverne Makedonije (SDSM) i predsjednikom Vlade te države, Dmitrom Kovačevskim.

„U razgovoru je pozdravljena uspješna saradnja dvije sestrinske partije i dogovoreno intenziviranje aktivnosti koje će imati za cilj dalji napredak u jačanju uloge ljevičarskog pokreta u regionu“, kaže se saopštenju.

Sagovornici su ocijenili da takva saradnja može dati nove impulse procesima evropskih integracija u dvije države, koji su ključni za progres u našim društvima.

