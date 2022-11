Podgorica, (MINA) – Digitalizacija zdravstvenog sistema jedan je od prioriteta Ministarstva zdravlja, saopštio je resorni ministar Dragoslav Šćekić.

Šćekić je, na sastanku sa stalnom predstavnicom UNDP-a Danielom Gašparikovom, rekao da će zdravstveni sistem, procesom digitalizacije i praćenjem i primjenom savremenih tehnologija, obezbijediti kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu građanima.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šćekić je kazao da je na tom putu veoma značajna podrška partnera iz UNDP-a.

“On je izrazio zadovoljstvo podrškom koju zdravstveni sistem dobija od UNDP-a, naročito kroz projekat informatizacije Kliničkog centra Crne Gore, kao i njegove integracije sa drugim informacionim sistemima, koji je u završnoj fazi, naglašavajući da je digitalizacija zdravstvenog sistema jedan od prioriteta Ministarstva zdravlja”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Gašparikova je istakla da je UNDP i novim programom saradnje sa Crnom Gorom planirao da podrži digitalizaciju u sektoru zdravstva, razvoj i nadogradnju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, kao i unapređenje telemedicine i mobilnog zdravlja.

To, prema njenim riječima, uključuje korišćenje elektronskih komunikacija i softvera za pružanje medicinskih usluga na daljinu bez lične posjete, kao i drugih softverskih platformi i informacionih sistema.

“Šćekić je istakao da vjeruje da će Crna Gora, u saradnji sa UNDP-om realizovati planirane aktivnosti, ojačati svoje kapacitete, što bi nas preporučilo da postanemo regionalni centar telemedicine”, zaključuje se u saopštenju.

