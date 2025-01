Demokrate: URA i Jovanović unose nestabilnost i haos u Budvu

Podgorica, (MINA)- Građanski pokret (GP) URA, zajedno sa nosiocem liste Budva naš grad Nikolom Jovanovićem, unosi nestabilnost i haos u Budvu, kazali su iz Demokratske Crne Gore.

URA je saopštila sinoć da su bezbjednosno interesantne osobe provalile u zgradu Opštine Budva, kako bi zastrašile odbornike i spriječile političke promjene i da je policija satima bila nemoćna da održi red.

“Pokušaji URA-e‚‚ da opravdaju izdaju Nikole Jovanovića i optuže Draganu Kažanegra Stanišić za nasilje i haos u Budvi predstavljaju sramotan pokušaj manipulacije javnošću od strane ljudi koji su se navodno borili protiv DPS-a, a stalno bili u tajnom dilu sa njima”, navodi se u reagovanju budvanskog Odbora Demokrata.

Oni su kazali da izjava URA-e da su “bezbjednosno interesantna lica” upala u Skupštinsku salu uz prisustvo državne sekretarke, “nije ništa drugo nego jeftin pokušaj skretanja pažnje s činjenice da su upravo oni ti koji podržavaju Nikolu Jovanovića u čijem kabinetu sjede BIL lica”.

“Nije novost da su GP URA i njihovi partneri prihvatili da im se naređuje iz Spuža”, rekli su iz Demokrata Budva.

To je, kako su rekli, odavno postalo jasno.

“A sada se samo potvrđuje kroz njihove postupke i pokušaje da se volja građana Budve obezvrijedi i izigra od strane Mila Božovića, jednog od izvršilaca najtežih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije”, navodi se u saopštenju.

Iz budvanskog odbora Demokrata su kazali da građani Budve nisu glasali za GP URA da bi sada gledali kako se ta partija pretvara u alat za političke ucjene, izdaju i manipulacije.

“Izgleda da GP URA zaboravlja ko su oni koji zaista stoje iza haosa u Budvi – to su oni koji su prekršili svoja obećanja i koji su se okrenuli protiv volje naroda kako bi ostvarili vlastite interese”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da GP URA, koja apeluje na nadležne institucije da osiguraju red i bezbjednost, zapravo zajedno s Jovanovićem unosi nestabilnost i haos u Budvu.

“Njihova podrška ovakvom čovjeku je sramotna i pokazuje koliko su daleko spremni ići za šačicu vlasti”, naveli su iz budvanskog odbora Demokata.

Oni su kazali da su građani Budve jasno rekli svoje na izborima.

“URA i njihovi partneri poput Jovanovića bi trebali poštovati tu volju umjesto što pokušavaju da je nasilno izmijene kroz političke intrige i pritiske”, kazali su iz Demokrata i poručili da takvo ponašanje neće proći nezapaženo, niti će ga građani Budve zaboraviti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS