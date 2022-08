Demokrate: Sa DPS-om ni slova nijesmo razmijenili

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora nije razgovarala sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), saopštile su Demokrate, reagujući na izjavu lidera Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimira Jokovića.

Joković je kazao da ima pouzdane informacije da su DPS i Demokrate dogovorili da 19. avgusta obore Vladu.

Demokrate su u reagovanju navele da pouzdano znaju „da Joković najmanje 40 godina ima problem sa istinom“.

„Sa DPS-om ni slova razmijenili nijesmo, ali čemu nervoza gospodine Jokoviću? Ni prva, ni posljednja Vlada koja bi pala“, kaže se u reagovanju.

Iz Demokratske Crne Gore rekli su da je 43. Vlada jedina na svijetu koja je izgubila parlamentarnu većinu u prvih 100 dana i kojoj, kako su naveli, 90 odsto parlamenta ne vjeruje.

