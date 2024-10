Danas konsultacije sa roditeljima o obrazovnom sistemu

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji organizovaće danas konsultacije o obrazovnom sistemu Crne Gore sa roditeljima čija djeca pohađaju vrtiće, osnovne i srednje škole u Podgorici.

Iz Udruženja Roditelji su saopštili da će roditelji imati priliku da se direktno uključe u proces planiranja reforme obrazovnog sistema od 2025-2035. godine.

Kako su naveli, partner u organizaciji prvog događaja je Glavni grad, čiji će predstavnici takođe učestvovati u konsultacijama, kako bi istakli značaj uloge lokalnih uprava u obrazovanju, u skladu sa zakonskim mogućnostima.

“Roditelji će imati priliku da nadležnima u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) prenesu zapažanja i predloge o tome šta bi se moglo unaprijediti u obrazovnom sistemu na lokalnom i nacionalnom nivou”, kaže se u saopštenju.

Iz Udruženja Roditelji su rekli da će svi predlozi i komentari biti dostavljeni MPNI, ali i Savjetodavnom odboru inicijative “Kvalitetno obrazovanje za svu djecu u Crnoj Gori“, koji je zadužen za planiranje reforme i Strategije obrazovanja od 2025-2035. godine.

“Planiranim konsultacijama prethodio je uputnik koji je Udruženje Roditelji pripremilo u saradnji sa UNICEF-om, u okviru kojeg je više od pet i po hiljada roditelja/staratelja iz cijele Crne Gore, iskazalo stavove i sugestije o sistemu obrazovanja”, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja Roditelji su kazali da je Podgorica prva od sedam crnogorskih opština u kojima će biti održane konsultacije sa roditeljima.

Oni su rekli da je nakon Podgorice planirano da se o stanju u obrazovanju dodatno konsultuju roditelji iz Pljevalja, Ulcinja, Herceg Novog, Nikšića, Bijelog Polja i Bara, ali i predstavnici lokalnih uprava.

Konsultacije organizuje Udruženje Roditelji, u okviru projekta “Kvalitetno obrazovanje za svu djecu“, koji se realizuje u saradnji sa MPNI, UNICEF-om, Evropskom unijom i Fondom Ujedinjenih nacija za igradnju mira.

