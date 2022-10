Crnoj Gori na raspolaganju ekspertska i politička pomoć Poljske

Podgorica, (MINA) – Gornji dom poljskog parlamenta i ostale političke institucije u Poljskoj podržavaju put Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), poručio je predsjednik Senata Tomaš Grodzki.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, zvaničnu posjetu Poljskoj nastavio odvojenim susretima sa Grodzkim i predsjednicom Sejma Elzbietom Vitek.

„Grodzki je iskazao veliko zadovoljstvo i čast gornjeg doma da budu domaćini delegaciji prijateljske Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

On je rekao da je prva posjeta Đukanovića Senatu prilika za potvrdu veoma dobrih odnosa.

„Senat kao i ostale političke institucije u Poljskoj podržavaju put Crne Gore ka EU sa željom da što prije završimo pregovore, u čemu nam je na raspolaganju ekspertska i politička pomoć te zemlje“, kaže se u saopštenju.

Grodzki je zahvalio Crnoj Gori na jasnom stavu u odnosu na ukrajinsku krizu, koji je hrabar i nedvosmislen.

Vitek je ocijenila da je parlamentarna diplomatija izuzetno važna za podršku aktivnostima dvije vlade i dobroj saradnji Crne Gore i Poljske.

Ona je naglasila da živimo u teškim, nesigurnim, opasnim vremenima i da je potrebna solidarnost i jedinstvo kako bi se užasan rat u Ukrajini završio.

„Visoko cijeneći stav Crne Gore u odnosu na ukrajinsku krizu, Vitek je apostrofirala značaj pokretanja procedure prijema država koje čekaju na ulazak u EU, prije svega Crne Gore, kako bi se ograničili maligni i hibridni uticaji trećih strana“, kaže se u saopštenju.

Vitek smatra da je zadatak i Poljske i Evrope da svima glasno kažu da je rat u Ukrajini stvaran, da opasnost postoji i da je jedini put zaustavljanje agresije.

Đukanović je kazao da mu je izuzetno zadovoljstvo da u okviru posjete Poljske može biti gost parlamenta te države.

On je zahvalio za prijateljske riječi i optimizam u odnosu na evropsku perspektivu Crne Gore i ponuđenu podršku poljskih zvaničnika.

„Đukanović je iskazao puno poštovanje za odnos Poljske prema ukrajinskoj krizi, koji predstavlja ne samo solidaran i odgovoran odgovor susjeda, već i stav koji u okviru EU i NATO predstavlja najvažnijeg motivatora za istrajavanje u podršci da se agresija mora poraziti“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je rekao da bi svaki truli kompromis otvorio prostor za nove agresije.

On je poručio da Poljska na Crnu Goru može računati kao na ozbiljnog partnera u odbrani i promociji evropskih vrijednosti.

