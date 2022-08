Crnogorski rukometaši izborili opstanak

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore savladala je danas u Podgorici selekciju Poljske 30:27 i u nastavku igraće za plasman od devetog do 12. mjesta na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina.

Tom pobjedom crnogorski rukometaši osigurali su opstanak u A diviziji evropskog rukometa.

U meču odluke za opstanak u elitnom rangu ponovo je viđena dramatična završnica, ali za razliku od meča protiv Islanda, srce momaka koje predvode Nedim Selmanović i Draško Mrvaljević, ovog puta donijelo je željeni rezultat.

Poljska je tri i po minuta prije kraja izjednačila (27:27), ali je Crna Gora sa dva gola Nišavića, potom i Dobrkovića proslavila drugu pobjedu na prvenstvu.

Dobrković bio najbolji igrač crnogorskog tima sa devet golova, dok je Radoš Premović postigao šest. Andrija Radovanović je upisao pet, a Mirko Latković četiri gola.

Četvrtak je na prvenstvu slobodan dan, a Crna Gora naredni meč će odigrati u petak u razigravanju od 9. do 12. mjesta.

