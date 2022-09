Crnogorski košarkaši sa Belgijom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaši igraće danas u Tbilisiju sa Belgijom utakmicu drugog kola A grupe 41. Evropskog prvenstva.

Izabranici selektora Boška Radovića četvrto učešće na šampionatima Evrope počeli su porazom od Turske 72:68.

Belgija je, nakon produžetka, bila bolja od Gruzije 79:76.

Duel Crne Gore i Belgije počeće u 13 sati i 30 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS