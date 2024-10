Crna Gora raskida sporazum o izuzeću državljana SAD iz nadležnosti MKS

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je 27. septembra verbalnom notom obavijestilo Sjedinjene Američke Države (SAD) da raskida bilateralni sporazum o izuzeću američkih državljana iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda (MKS), saopštila je Vlada.

Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila Informaciju o ispunjenju završnih mjerila u oblastima pravne tekovine Evropske unije (EU) koja se odnosi na četiri pregovaračka poglavlja, među kojima je i poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

U Informaciji se navodi da, u okviru tog poglavlja, Crna Gora ima jedno završno mjerilo, a to je da kao potpisnica Rimskog statuta o uspostavljanju MKS, u potpunosti usklađuje svoju poziciju s Odlukom Savjeta 2011/168/CFSP od 21. marta 2011. i Vodećim principima EU u vezi sa sporazumima zemalja potpisnica Rimskog statuta i SAD u vezi s uslovima za izručivnje osoba sudu, kojim se dopunjuju Zaključci Savjeta o MKS od 30. septembra 2002. godine.

Crna Gora je članica Rimskog statuta MKS od 2001. godine kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Rimskog statuta.

Crna Gora je takođe država potpisnica Sporazuma o privilegijama i imunitetima Međunarodnog krivičnog suda (APIC).

U Informaciji se navodi da je, reformom krivičnog zakonodavstva, Crna Gora uspjela da implementira odredbe Rimskog statuta MKS koje se odnose na sankcionisanje zločina genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.

Bilateralni sporazum sa SAD o izuzeću američkih državljana iz nadležnosti MKS zaključen je razmjenom verbalnih nota između MVP i Ambasade SAD u Podgorici, a stupio je na snagu 19. aprila 2007.

U Informaciji Vlade se navodi da je u vezi sa tim bilateralnim sporazumom o imunitetu, u cilju usaglašavanja sa smjernicama EU, MVP preduzelo diplomatske aktivnosti u cilju raskida sporazuma.

“MVP je 27. septembra, verbalnom notom obavijestilo SAD da raskida Bilateralni sporazum o izuzeću državljana SAD iz nadležnosti MKS-a”, kaže se u dokumentu.

Dodaje se da je pored toga, Misija Crne Gore pri EU 1. oktobra dostavila Evropskoj komisiji kopiju verbalne note, kako je ranije dogovoreno.

Razmjenom verbalne note sa Sjedinjenim Američkim Državama, Crna Gora je ispunila završno mjerilo u poglavlju 31.

