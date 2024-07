Crna Gora će nastaviti da poziva na primirje i poštovanje međunarodnog prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da poziva na primirje na Bliskom istoku i poštovanje međunarodnog prava, kazao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je danas u oproštajnu posjetu primio ambasadora Izraela u Crnoj Gori, na nerezidentnoj osnovi, Jahela Vilana.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) je saopšteno da je tokom sastanka iskazana obostrana posvećenost unapređenju odnosa između Crne Gore i Izraela.

Kako se navodi, sagovornici su pozdravili intenziviranu saradnju u oblastima ekonomije, investicija i turizma, kao i rastući interes izraelskih kompanija za ulaganje u Crnu Goru.

“Ocijenjeno je da su bilateralni odnosi utemeljeni na bliskoj i otvorenoj komunikaciji i sadržajnoj saradnji u oblastima od zajedničkog interesa, a istaknut je i poseban doprinos direktne avio linije na relaciji Tel Aviv–Podgorica i Tel Aviv-Tivat”, kaže se u saopštenju MVP-a.

Oni su rekli da je na sastanku bilo riječi i o aktuelnim dešavanjima na globalnom planu, kao i na Bliskom istoku.

“Ivanović je ponovio da će Crna Gora nastaviti da poziva na primirje i poštovanje međunarodnog prava i da podržava sve napore međunarodne zajednice koji vode pronalaženju političkog i diplomatskog rješenja, odnosno uspostavljanju trajnog mira”, navodi se u saopštenju.

