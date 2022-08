CGO: Neodgovorni poltičari najčešći podstrekači napada na medije i civilne aktiviste

Podgorica, (MINA) – Neodgovorni političari, koji zloupotrebljavaju identitetska pitanja i sa pozicija moći napadaju neistomišljenike, su najčešći podstrekači napada na medije i civilne aktiviste, a ujedno uživaju najveću zaštitu, rekli su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije su saopštili da je napad na novinarske ekipe Pobjede i Gradske Televizije odraz tenzija koje su opasnost za čitavo crnogorsko društvo.

“Pozivamo nadležne institucije da djeluju efikasno, kao i da reaguju na govor mržnje i brutalne prijetnje koje su upućene građanskom aktivisti Ljubomiru Filipoviću”, kazali su iz CGO-a.

Oni su naveli da su civilni aktivisti i mediji odavno mete radikalizovanih pojedinaca, dodajući da je to i CGO osjetio.

“Neodgovorni političari koji zloupotrebljavaju identitetska pitanja i sa pozicija moći napadaju neistomišljenike su najčešći podstrekači ovih napada, a ujedno uživaju najveću zaštitu”, kaže se u saopštenju.

Kako se poručuje, solidarnost sa svima koji trpe nasilje tokom obavljanja svog posla, ili povodom svojih slobodno izraženih stavova, ne smije biti ograničena ničijim ideološkim ili političkim okvirom, pod uslovom da u osnovi postoji zalaganje za demokratsko građansko društvo.

