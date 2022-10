CGO: Ministarstvo pravde nije adekvatno posvećeno obavezama iz EU agende

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde nije adekvatno posvećeno ispunjavanju obaveza iz evropske i reformske agende, smatraju u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) kazali su da su Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2021–2023. predviđene izmjene i dopune Zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, uz početak primjene novih odredbi u drugom kvartalu ove godine.

“U četvrtom smo kvartalu, a nema ni naznaka izmjena, a kamoli njihove primjene”, naveli su iz CGO na Fejsbuku /Facebook/.

Iz te NVO rekli su da je izmjenama i dopunama tog Zakona predviđeno jačanje položaja maloljetne osobe oštećene krivičnim djelom, kao i maloljetnih svjedoka u postupku.

Zbog toga je, kako su poručili iz CGO, bitno da se to što prije privede kraju, kako bi dobili kvalitetna zakonska rješenja i uslove za pravosuđe po mjeri djeteta.

“Ministarstvo pravde nije adekvatno posvećeno ispunjavanju obaveza iz evropske i reformske agende, a što se konstatuje i eksplicitno u ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije”, ocijenili su iz CGO.

Prema njihovim riječima, to nanosi štetu čitavom društvu, a u konkretnom slučaju jednoj vrlo osjetljivoj grupaciji mladih ljudi.

“CGO je i ranije ukazivao Ministarstvu pravde na potrebu fokusa na tu temu, a više o tome je dostupno i publikaciji „Mjere i sankcije prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela“”, naveli su iz te NVO.

