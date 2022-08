Cetinjanin koji je pucao na napadača nedostupan policiji

Podgorica, (MINA) – Cetinjanin N.K, koji je pucao na V.B. (34), nije trenutno dostupan policiji, kazao je načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Sektoru za borbu protiv kriminala, Aleksandar Bošković.

Iz Uprave policije ranije su saopštili da se i dalje utvrđuje da li je V.B, koji je na Cetinju ubio deset i ranio šest osoba, preminuo od posljedica teškog ranjavanja, ili projektila koji je naknadno ispalio građanin.

“Preduzimaju se određene mjere i radnje da bi se obezbijedilo prisustvo N.K. u čitavom ovom postupku”, kazao je Bošković u Dnevniku Televizije Crne Gore.

Na pitanje da li je utvrđen motiv zločina na Cetinju, Bošković je odgovorio da su mjere i radnje još u toku, prenosi portal RTCG.

“Preliminarno možemo da saopštimo da je ovo lice (V.B.) posljednjih dana pokazivalo određene promjene u ponašanju, i u tom smislu je uz pomoć prijatelja za juče bio zakazan ljekarski pregled”, naveo je Bošković.

On je kazao da je obudukcija završena.

“U ovom trenutku ne mogu, bez odobrenja Višeg državnog tužilaštva, da iznosim više detalja”, dodao je Bošković.

Nalaz obdukcije će, kako je rekao, biti dostavljen tom tužilaštvu.

“Na tijelu izvršioca ima više povreda od vatrenog oružja”, naveo je Bošković.

On je kazao da je, nakon razmjene vatre sa policijom, prema V.B. više projektila ispalio N.K.

“Ali, za sada mi ne možemo iznositi detalje da li je smrt nastupila od posljedica ranjavanja od strane policije ili tog građanina”, rekao je Bošković.

On je kazao da je, prema sadašnjim informacijama, četiri ili pet policajaca upotrijebilo vatreno oružje na Cetinju.

