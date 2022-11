Čelanović: Abazović uništava diplomatsku mrežu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Premijer u tehničkom mandatu i koordinator Ministarstva vanjskih poslova, Dritan Abazović, donošenjem rješenja o opozivu četvoro crnogorskih diplomata imenovanih u septembru, uništava diplomatsku mrežu Crne Gore, saopštile su Socijaldemokrate.

Iz SD-a su ocijenili da potez Abazovića, kojim je otpravnicima poslova u Londonu, Vašingtonu, Prištini i pri Misiji Crne Gore pri UN u Njujorku poslao rješenja o hitnom povratku u zemlju, nepuna dva mjeseca nakon što su tamo poslati, predstavlja klasično uništavanje crnogorske diplomatske mreže.

„Ovo je samo jedna od faza satiranja Crne Gore i njenih institucija koja pokazuje da Abazović ne mari ni za Crnu Goru, ni za njen ugled, niti za crnogorske državljanke i državljane u tim državama kojima je na ovaj način presječena svaka formalna veza za matičnom državom“, kazao je generalni sekretar SD Miloš Čelanović.

Prema njegovim riječima, nakon što je Abazovićev aktuelni savjetnik, a tadašnji ministar vanjskih poslova Đorde Radulović gotovo u potpunosti uništio crnogorski diplomatsku mrežu, Abazović taj posao sada završava.

Čelanović je ocijenio da Crna Gora nikad nije doživjela takvu bruku u međunarodnim krugovima i nikad na taj način nije bila ponižena.

„Abazović i njegova izdajnička Vlada, i u tehničkom mandatu, nastavljaju da nanose nemjerljivu štetu našoj državi, i zato je što prije neophodno održati vanredne parlamentarne izbore kako bi na pozicije odlučivanja došli odgovorni ljudi koji vode računa o Crnoj Gori i svim njenim građanima“, zaključio je Čelanović.

