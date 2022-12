Čađenović privremeno udaljen sa tužilačke funkcije

Podgorica, (MINA) – Specijalni državni tužilac Saša Čađenović privremeno je udaljen od dužnosti vršenja tužilačke funkcije, odlučio je Tužilački savjet.

“Tužilački savjet je donio odluku shodno članu 121 stav 3 Zakona o Državnom tužilaštvu, zbog pokretanja krivičnog postupka, za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje tužilačke funkcije”, navodi se u obrazloženju.

Čađenović je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična djela zloupotrebe službenog položaja.

Sudija za istragu Višeg suda odredio je Čađenoviću pritvor do 30 dana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS