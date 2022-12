Bogdanović: Masovni skup najbolji odgovor na postupke parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Još jedan masovni protestni skup pokreta Ima nas najbolji je odgovor na destruktivne postupke parlamentarne većine, kazao je generalni sekretar Demokratske partije socijalista Aleksandar Bogdanović.

On je na Tviteru /Twiter/ ocijenio da parlamentarna većina vodi Crnu Goru ka izolaciji u odnosu na Evropsku uniju.

“Nećemo im to dozvoliti. Ne odustajemo do ispunjenja svih zahtjeva. Dobro vide da ima nas”, naveo je Bogdanović.

Na platou ispred Skupštine Crne Gore večeras je održan četvrti protest pokreta Ima nas, a prema procjenama organizatora, skupu je prisustvovalo 20 hiljada građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS