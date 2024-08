Bečić: Život u slozi i zajedništvu ključ sigurne budućnosti

Podgorica, (MINA) – Mir je najveća vrijednost, a život u slozi i zajedništvu ključ je uspjeha i sigurne budućnosti, kazao je predsjednik Demokrata Aleksa Bečić.

On je to naveo na Fejsbuku /Facebook/ povodom 29 godina od vojno-policijske operacije Oluja.

“Četvrti avgust, dan kada su nedužni ljudi stradali, ili masovno protjerani sa svojih ognjišta, a njihova imovina uništavana. Slike koje nas uvijek podsjećaju i opminju koliko je mir najveća vrijednost, a život u slozi i zajedništvu ključ uspjeha i sigurne budućnosti”, rekao je Bečić.

On je poručio da je neophodno “da se ratna globalna stradanja kojima sada svjedočimo zaustave, a da se strahote 90-tih kojima smo smo mi na ovim prostorima direktno svjedočili nikada ne ponove”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS