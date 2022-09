Bečić: Prihvatićemo svakog kandidata koji nije sarađivao sa DPS-om

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora prihvatiće bilo kojeg stranačkog ili nestranačkog kandidata za mandatara koji ne dolazi iz stranaka ili iz reda pojedinaca koji su sarađivali sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) prilikom izbora 43. Vlade, poručio je lider Demokrata Aleksa Bečić.

On je, uoči sastanka lidera partija većine od izbora avgusta 2020. godine, kazao da na sastanak u Skupštini dolazi u dobroj vjeri da se mogu i moraju dogovoriti.

Bečić je istakao da su Demokrate su već učinile ustupak jer su se odrekle najviših državnih funkcija radi lakšeg dogovora partija.

“U pregovaračkom procesu smo javno i decidno saopštili da su nam prihvatljive kandidatkinje poput Jelene Borovinić Bojović, Vanje Ćalović, Branke Bošnjak”, naveo je Bečić.

Kako je rekao, bez obzira na tu činjenicu, a cijeneći gest Demokratskog fronta (DF) o odricanju od kandidature za mandatara za sastav 44. Vlade, Demokrate danas čine dodatan ustupak.

“Prihvatićemo bilo koju stranačku ili nestranačku kandidatkinju ili kandidata koji ne dolazi iz stranaka ili iz reda pojedinaca koje su imale saradnju sa DPS u smislu izbora 43. Vlade, a koji su prihvatljivi liderima, učesnicima današnjeg sastanka”, saopštio je Bečić.

On je proučio da Demokrate nikada nijesu, niti će biti prepreka bilo kom dogovoru, osim dogovora koji vodi ka formiranju Vlade sa DPS.

