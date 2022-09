Bečić: Ponosan sam što je Skupština proglašena za najotvoreniju u regionu

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore proglašena je za najotvoreniju u regionu, kazao je lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić dodajući da je ponosan što su rezultati ostvareni u vrijeme dok je on bio predsjednik parlamenta.

Bečić je rekao da to pokazuje studija koju je sproveo Centar za demokratsku tranziciju, a u okviru projekta čiji je pokrovitelj Nacionalna zadužbina za demokratiju.

“Izuzetno sam ponosan zbog informacije da je Skupština, isključivo zbog rezultata koje smo moj kabinet i ja, zajedno sa zaposlenima, na čelu sa generalnim sekretarom, uspjeli da isporučimo u prošloj godini, proglašena za najotvoreniju u regionu, sa 85,4 odsto ispunjenih kriterijuma otvorenosti”, naveo je Bečić.

Rezultati studije pokazuju da je na drugom mjestu Skupština Sjeverne Makedonije sa 71,9 odsto, slijedi Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine sa 61,2 odsto i Narodna Skupština Srbije sa 51.9 odsto ispunjenih kriterijuma otvorenosti.

“Kako je i u samoj analizi naznačeno, u pomenutom periodu su “preduzeti neki veoma značajni koraci u podizanju administrativne transparentnosti ove institucije”, što se i reflektovalo u ovom rezultatu”, rekao je Bečić.

On je podsjetio da je otvoren Parlamentarni televizijski kanal, da je uveden prenos uživo sa sjednica odbora, objavljuju se detaljni podaci o prisustvu poslanika na plenumu i sjednicama odbora, a, kako je dodao, uveden je i mehanizam e-peticija.

“To je još jedna nezavisna potvrda inkluzivnog rada i transparentnog sistema koji sam za relativno kratko vrijeme mog mandata na čelu Parlamenta uspostavio, a koji je za posljedicu imao, na ovakav način, od drugih priznate i svima vidljive rezultate”, dodao je Bečić.

On je obećao da, na kojem god se odgovornom mjestu bude nalazio u budućnosti, trudiće se da radi za opšte dobro i za postizanje tako mjerljivih rezultata, koji će doprinositi jačanju institucija države.

“Iskreno vjerujem da bi takav pristup svih onih koji pretenduju da obavljaju javne funkcije, a naročito onih koji se već nađu na njima, vrlo brzo uveo Crnu Goru u Evropsku uniju”, kazao je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS