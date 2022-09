Ambasada Rusije u Podgorici obustavila rad konzularnog odjeljenja

Podgorica, (MINA) – Ambasada Rusije u Crnoj Gori obustavila je rad konzularnog odjeljenja na neodređeno vrijeme zbog neprijateljskog postupanja crnogorskih vlasti, saopšteno je iz tog diplomatskog predstavništva.

Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je ranije danas šest ruskih diplomata proglasilo personama non grata.

“Poštovani građani Ruske Federacije prinuđeni smo da Vas obavijestimo da je zbog neprijateljskog postupanja crnogorskih vlasti prema ruskoj Ambasadi u Crnoj Gori obustavljen rad konzularnog odjeljenja na neodređeno vrijeme”, naveli su iz Ambasade na Fejsbuku /Facebook/.

Kako su kazali, građani se za konzularne usluge mogu obratiti ambasadama Rusije u susjednim zemljama.

