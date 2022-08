Ambasada Kine: Dijelimo osjećaj tuge sa Cetinjanima i cijelom Crnom Gorom

Podgorica, (MINA) – Ambasada Kine u Crnoj Gori izrazila je iskreno saučešće porodicama i prijateljima nevino stradalih žrtava tokom nesrećnog dešavanja na Cetinju.

„Nadamo se opravku svih povrijeđenih. Dijelimo osjećaj tuge i žala zajedno sa Cetinjanima i cijelom Crnom Gorom“, naveli su iz Ambasade na Tviteru /Twitter/.

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, V.B. (34) vatrenim oružjem je ubio deset i ranio šest osoba.

