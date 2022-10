Adžić: Uloga ANB-a u akciji sprečavanja šverca bila zanemarljiva

Podgorica, (MINA) – Uloga Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) u akciji sprečavanja šverca cigareta bila je zanemarljiva i svodila se na neku vrstu tehničke podrške, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da je smjena vršioca dužnosti (v.d.) direktora ANB-a Sava Kentere očekivan i odgovoran potez premijera Dritana Abazovića.

“Bilo ko da je direktor ANB-a, mora da se ponaša odgovorno i profesionalno, ne prema premijeru, nego prema funkciji premijera, što u ovom slučaju nije bilo tako”, naveo je Adžić, prenosi Portal Vijesti.

On je kazao da je smjena Kentere trebalo da bude i mnogo ranije.

“Ali je bilo mnogo razloga zbog kojih smo htjeli da damo šansu Kenteri da pokuša da razdvoji svoje djelovanje unutar ANB-a i nešto što je njegov lični stav”, rekao je Adžić.

Do toga, kako je naveo, nije došlo.

“Agencija je pokušala da se privatizuje, da se odvoji od premijera i drugih bezbjednosnih organa, što je bilo nedopustivo. Jedini mogući ishod u ovom trenutku je bio smjena Kentere”, kazao je Adžić.

On je rekao da je “prva stvar za zamjeranje” Kenteri bila ta što nije imao jednak pristup prema svima onima sa kojima je, prema zakonu, trebalo da dijeli informacije.

“Tu mislim na premijera, predsjednicu Skupštine i predsjednika države. Smatram da je bilo friziranja podataka, da svi oni nijesu bili jednako upozoravani i informisani na ono što su bezbjednosni izazovi zemlje”, naveo je Adžić.

On je ocijenio da je to nedopustiva greška.

Kako je naveo Adžić, čim je Abazović došao u posjed tih informacija, morao je da reaguje i u skladu sa tim postupio.

“Nedopustivo je bilo da ljudi koje je Kentera odabrao nijesu bili ljudi koji su imali namjeru da se bave onim što je politika Vlade, a oni moraju da budu odraz politike Vlade i služe nacionalnim interesima Crne Gore”, kazao je Adžić.

On je istakao da je najveći izazov i neprijatelj Crne Gore organizovani kriminal i korupcija.

“Ti ljudi koji su izabrani na vodećim mjestima u ANB-u se nijesu bavili (borbom protiv) organizovanog kriminala i korupcije i nijesu mogli da odgovore tim zadacima jer su i oni, po nekim operativnim podacima, bili dio šverca cigareta”, kazao je Adžić.

On je naveo da je “neko, samo iz razloga da bi sačuvao Kenteru od smjene, plasirao dvije priče”.

“Uloga ANB-a u akciji sprečavanja šverca cigara je bila praktično minimalna i zanemarljiva”, kazao je Adžić.

Prema njegovim riječima, uloga ANB-a svodila se na neku vrstu tehničke podrške.

Adžić je, komentarišući to što je Kentera smijenjen tokom istrage u okviru koje je saslušan i funkcioner URA-e i bivši direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević, rekao da ne smatra “ničim povezanim sprečavanje šverca cigara i smjene direktora ANB-a”.

On je ponovio da je ANB imao zanemarljivu ulogu u razotkrivanju pokušaja šverca cigareta.

Adžić je rekao “da su došli do informacija da su direktno pojedini mediji, koje finansiraju firme koje su povezuju sa švercom cigareta, dobijali informacije od visokopozicioniranih ljudi unutar ANB-a”.

Na pitanje ko je ta osoba, Adžić je odgovorio da je ta osoba pokrivala visoku poziciju u ANB-u.

“Njegov životni stil apsolutno ne odgovara njegovim primanjima unutar Agencije, imovina koju posjeduje ne odgovara što su njegova primanja unutar Agencije i jedva čekamo da bude donešen Zakon o porijeklu imovine”, kazao je Adžić.

Ta osoba, kako je rekao, dugo radi u ANB-u i među smijenjenim je ljudima.

Adžić je naveo da misli da je izbor Borisa Milića za v.d. direktora ANB-a ono što treba Agenciji.

“Dugo je godina u samoj instituciji, poznaje sistem, ljude, učestvovao je u mnogim aktivnostima u prethodnom periodu. Nijesam vidio nijedan negativan stav”, dodao je Adžić.

Bivši direktor ANB-a Dejan Vukšić kazao je da smjenu Kentere nije doživio kao iznanađenje.

To je, kako je dodao, nešto što je bilo očekivano.

“Došlo je do raskida takozvane koalicije i bio je očekivan potez. Da li predstavlja štetu po odnose sa međunarodnom zajednicom i partnerima, smatram da ne”, rekao je Vukšić.

On je kazao da je kada je došlo do momenta i ideje za formiranje manjinske vlade, “prvi uslov podrške manjinskoj vladi od strane Demokratske partije socijalista (DPS) bila reforma ANB-a”.

“To je značilo da je ANB trebalo da pripadne DPS-u, Ministarstvo unutrašnjih poslova URA-i, a Socijaldemokratskoj partiji je pripalo Ministarstvo odbrane”, naveo je Vukšić.

Prema njegovim riječima, to je bio jedan od uslova podrške manjinskoj vladi.

“Zabluda je kada se prezentira da je u pitanju samo manjinska vlada. U pitanju je klasična koalicija. To je momenat kada Kentera, kao kandidat koji je sigurno bio podržan od DPS-a, sigurno kandidat koji će biti prihvaćen i od međunarodnih partnera”, naveo je Vukšić.

Kako je kazao, Abazoviću je bio prioritet da dođe do podrške manjinske vlade.

Vukšić je naveo da česte smjene direktora ANB-a nijesu preporučljive.

“To nemate nigdje u svijetu”, dodao je Vukšić.

Vukšić je rekao da ga raduje izbor Milića za v.d. direktora ANB-a.

“U pitanju je čestit profesionalac i čovjek. Želim mu sreću i da naravno odabere pravi tim. On sigurno zna ko su ljudi iz ANB-a koji su pravi profesionalci”, dodao je Vukšić.

Adžić je rekao da izlaganje Vukšića tretira kao dio političke priče.

“On (Kentera) nije bio predstavnik DPS-a. Bio je jedna vrsta političkog dogovora, sa ministrima, koji možda nijesu bili po našoj volji, ali su bili dio dogovora. Pokušali smo da unutar Vlade vrata otvorimo svima”, naveo je Adžić.

